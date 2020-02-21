بومبيو: نستعد لتوقيع اتفاق سلام مع طالبان في 29 فبراير

21 فبراير 2020 - 10:20 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع اتفاق مع حركة "طالبان" في 29 فبراير/شباط، مبني على تفاهم تم التوصل إليه لـ"خفض العنف" في أنحاء أفغانستان.



وقال بومبيو، في بيان للخارجية الأمريكية: "بناءً على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما".

وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان جواد فيصل، اليوم، بأن "خفض العنف" سيبدأ اعتبارا من 22 فبراير/شباط وسيستمر لأسبوع.

وستشكل الهدنة الجزئية خطوة تاريخية بعد أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ومن شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق يمكن في نهاية المطاف أن يفضي إلى طي صفحة الحرب.

وقال بومبيو، في البيان اذاته، إن المفاوضات الداخلية بين الأفغان ستبدأ بعد ذلك وقت قصير من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان المرتقب في الدوحة.

وأضاف أنهم "سيتوصلون بناءً على هذه الخطوة الأساسية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار وخارطة طريق سياسية مستقبلية لأفغانستان".

وأكد أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في أفغانستان هي أن يجتمع الأفغان ويتفقوا على الطريق إلى الأمام".

ولفت إلى أنه لا تزال هناك تحديات، لكن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن "يعطي أملا ويشكل فرصة حقيقية. تحث الولايات المتحدة جميع الأفغان على اغتنام هذه اللحظة".

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.