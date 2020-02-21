» ترامب يعين "أردنية" مستشارة للأمن الداخلي

21 فبراير 2020 - 10:00 م

أعلن البيت الأبيض مساء الخميس، تعيين الأميركية من أصول أردنية جوليا نشيوات، في منصب مستشارة الرئيس للأمن الداخلي الوطني.



جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، الجمعة.



وحسب المصدر ذاته، فإن نشيوات تحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة "جورج تاون" الأميركية، والدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.

وشغلت نشيوات مناصب عدة في السنوات الماضية، أبرزها: نائب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، ونائب مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيليرسون.



كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.