كارثة.. كورونا يجتاح إيران

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كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن كارثة صحية اليوم الجمعة بشأن "كورونا"، موضحة أنه ترجح أن يكون الفيروس الفيروس القاتل موجودا في كل مدن إيران.

كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس وارتفاع عدد المصابين.

وذكرت أنه تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم (توفي منهم اثنان) وأربع إصابات في طهران وإصابتين في محافظة جيلان بشمال البلاد.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.

من جهته رجح مسؤول إيراني وصول فيروس "كورونا" إلى مدينة قم عن طريق عمال صينيين قاموا بزيارة بلادهم مؤخرا.

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت حملات كشف الكورونا إلى طهران عن طريق دبي.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس الخميس تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران تجنبا لانتشار العدوى.

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