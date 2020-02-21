» عثروا على 11 ألف جنيه ومتعلقات ذهبية.. ماذا فعل رجال الإسعاف

21 فبراير 2020 - 12:50 م

سلم 4 مسعفين بقنا مبلغ 11 ألف جنيه وذهب ومتعلقات خاصة عثروا عليها مع جثة و 3 مصابين إلي الأجهزة الأمنية.

وقال مدير فرع إسعاف قناإأن المسعفين أثناء نقلهم لأحد الضحايا و3 مصابين في حادث تصادم سيارتين علي طريق الجيش "قنا- سوهاج" وجدوا مستلزماتهم معهم فقاموا بتسليم الـ" 11 ألف جنيه ودبلة ذهب و كارت تضامني و أوراق ثبوتية من بينها البطاقة الشخصية لمصاب"، لافتا إلي أن المتعلقات خاصة بـ "المغاوري محمد محمد الشربيني 55 عام" تم تسلميها إلي الأجهزة الأمنية في مستشفي قنا العام.