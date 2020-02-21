» رانيا يوسف : لا أستطيع منع بناتي من فعل هذا الشيء

21 فبراير 2020 - 12:19 م



قالت الفنانة رانيا يوسف، معقبة علي قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، :" إنها ضد قرار الفنان هاني شاكر ومنع مطربي المهرجانات من الغناء".



وأضافت "يوسف"، خلال حوارها بكاميرا برنامج "trinding"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي"، أنا ضد هذا الموقف، لا يمكن منع أحد ما، كل شخص حر".



وتابعت: "ما لا يرغب في سماع أغاني المهرجانات يقلب المحطة،أنا لا استطيع منع بناتي من استخدام الموبايل".



وأشارت إلى أنه لم تكن تعرف المطرب حسن شاكوش قبل سماعها لأغنية "بنت الجيران"، مؤكدة أنها معجبة بالأغنية، مضيفة أننا حاليًا نعيش في عالم مفتوح وبوجود الأقمار الصناعية والإنترنت ويجب أن يكون هناك حرية.

