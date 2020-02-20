» جنود يونانيون يعتدون بالضرب المبرح على مهاجر مصري

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تعرض مواطن مصري للضرب المبرح على يد جنود يونانيين، الخميس، أثناء محاولته دخول البلاد بطريقة غير نظامية.
وأفاد المصري محمود محمد (36 عاما)، لمراسل الأناضول، بأنه كان في طريقه لعبور نهر "مريج" الواقع على الحدود التركية اليونانية، متجها إلى اليونان بشكل غير قانوني برفقة مهاجر سوري.
وأوضح أن جنود يونانيين أوقفوه وانهالوا عليه ضربا، قائلا: "ضربوني بقضيب معدني، كانوا 4 أو 5 أشخاص، الجروح تملأ جسدي ووجهي".
وأشار إلى أن الجنود جاءوا إليه قبل أن يصل إلى الجانب الآخر من النهر.
وذكر أن الجنود اليونانيين أخذوا كل ما لديه من نقود وجوازات سفر وهواتف وملابس ثم أطلقوا سراحه، لافتا إلى أنه عاد إلى تركيا ووصل إلى منطقة مأهولة؛ فأعطاه مواطنون ثيابا، ثم نقله عناصر من الدرك إلى المستشفى للعلاج، ومنها إلى دائرة الهجرة في أدرنة. -

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