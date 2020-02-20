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حذف اسم السلطان قابوس من النشيد الوطني

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السلطان قابوس
السلطان قابوس
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محمد فضل- متابعات

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النشيد الوطني

السلطان قابوس

حذف

هيثم بن طارق

غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.. أصدر سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

ويقضي التعديل بحذف كلمات في النشيد الوطني العماني، كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أنه بموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل: " أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء"، بكلمات جديدة، هي: "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

وتوفي السلطان قابوس الذي تولى الحكم لنحو 50 عاما، في 10 من يناير الماضي عن 79 عاما.

ولم يكن السلطان قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط.


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