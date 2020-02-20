لحل أزمة البطالة.. فتوى بوجوب زواج الأغنياء من الفقراء

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عبد القادر وحيد- متابعات

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طالب وزير التنمية البشرية بالحكومة الإندونيسية بإصدار فتوى دينية تدعو الأغنياء على الزواج بالفقراء.

وأوضح الوزير الإندونيسي أن مقترحه يأتي  من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الأسر الفقيرة بالبلاد .

وأضاف الوزير  مهاجر أفندي أنه ينبغي على وزير الشئون الدينية إصدار فتوى بذلك لأن ما يحدث أن الفقراء يتزوجون من الفقراء ثم يشكلون مزيد من الأسر الفقيرة ، بحسب ما ذكرته سبوتنيك عن وسائل إعلام محلية في إندونيسيا.

وكان وزير الشئون الدينية، فخر الرازي، قد أكد في يناير الماضي أنه يدرس مطالبة الراغبين في الزواج بالخضوع لدورة إعداد قبل الزواج.

يذكر أن دراسة حديثة كانت قد كشفت أن أغنى 4 أثرياء في إندونيسيا يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه الـ100 مليون مواطن الأكثر فقرا في البلاد.


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