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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

البنك المركزي

استقرار

البنوك المصرية

سعر الدولار

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، الموافق 20 - 2- 2020، حالة من الاستقرار، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع.

وقدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.6 جنيه، بيينما قدم البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار 15.65 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

مصرف أبوظبى الإسلامى

15.600 جنيه للشراء.

15.700 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.


بنك مصر

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.

بنك عودة

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.


اتش اس بى سى HSBC

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.


البنك المصرى لتنمية الصادرات

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.


بنك بلوم

15.570 جنيه للشراء.

15.670 جنيه للبيع.


كريدى أجريكول

15.560 جنيه للشراء.

15.660 جنيه للبيع.


بنك التنمية الصناعية

15.560 جنيه للشراء.

15.660 جنيه للبيع.


بنك التعمير والإسكان

15.560 جنيه للشراء.

15.660 جنيه للبيع.


بنك مصر إيران التنمية

15.560 جنيه للشراء.

15.660 جنيه للبيع.


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