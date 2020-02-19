فيديو.. «ترامب» يتحول إلى إله في الهند

احتفل الهندي "بوسا كريشنا"، على طريقته بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى الهند.

إذ أقام احتفالاً بمناسبة زيارة "بطله" إلى الهند في الأسبوع المقبل، وذلك بالصلاة إلى "تمثال ترامب".

إذ أن عامل البناء، البالغ من العمر 33 عامًا كان قد بنى تمثالًا بالحجم الطبيعي للرئيس الأمريكي في حديقته الخلفية في منطقة جانجون جنوبي الهند، حيث يؤدي طقوس الصلاة الهندوسية "بوجا" المخصصة عادة للآلهة.

وبدأ كريشنا عبادة ترامب قبل أربع سنوات مظهرًا حفاوة بالغة في الإطراء عليه، ومنذ ذلك الوقت، حول منزله المتواضع إلى مزار للرئيس الأمريكي.

وأضاف معبرًا عن مشاعر الحب إلى درجة التقدس لترامب: "لقد تحول حبي له إلى تقديس. لقد منحني سعادة هائلة. بدلاً من الدعاء للآلهة الأخرى، بدأت أصلي له"، بحسب صحيفة "ديلي ستار" الهندية.

غير أن الأمر أثار إزعاج عائلته الكبيرة، إذ يقول كريشنا: "أواجه صعوبات بسبب أقاربي. يقولون لي إنني أهينهم بين الناس. لقد أخبرتهم أنك مثلما تؤمن بـ "شيفا"، أؤمن وأعبد "ترامب"، لا يمكن لأي منا منع الآخر من القيام بذلك".

ولا يعد "كريشنا" الهندي الوحيد الذي يحب ترامب إلى درجة التقديس، وفي نيودلهي، بدأ أعضاء مجموعة "سينا الهندوسية"??، وهي مجموعة يمينية في التدرب على أغنية للترحيب بالرئيس الأمريكي، الذي من المقرر أن يصل إلى الهند يوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين.

يقول أعضاء هذه المجموعة، إن "ترامب يشاركهم كراهيتهم للتطرف الإسلامي".

وأضاف زعيم المجموعة، سينا ??فيشنو جوبتا: "نحن نحب دونالد ترامب لأنه تحدث بصراحة عن مشاعره تجاه الهند، لقد قال صراحة إنه سيقضي على الإرهاب الإسلامي من جذوره، ولهذا أنا معجب به".

وزيارة ترامب المرتقبة إلى الهند هي أول زيارة من نوعها. وتبدأ الزيارة في 24 فبراير بزيارة مدينة أحمد آباد الغربية، حيث سيزور منزل الزعيم مهاتما غاندي، وسيلقي خطابًا في نحو 125 ألف شخص، على أن يتوجه إلى العاصمة نيودلهي في اليوم التالي.



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