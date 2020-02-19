» السودان: لم نتعرض لضغوط أمريكية بشأن سد النهضة

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ضغوط أمريكية

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده لم تتسلم مسودة اتفاق من الجانب الأمريكي أو البنك الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ونفى في تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء، تعرض السودان وإثيوبيا ومصر، لضغوط أمريكية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن.

وأكد أن "السودان لم يستلم مسودة اتفاق من الأمريكيين أو البنك الدولي، بخصوص سد النهضة الإثيوبي"، موضحا أن "الجانب الأمريكي قدم مقترحات فنية بناءة حول القضايا العالقة في سد النهضة الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة في واشنطن".

وشدد على موقف بلاده وتوازنه إزاء موضوع سد النهضة، مشددا على مراعاة الجانب السوداني متطلبات التنمية في منطقة حوض النهر، وفقا للقانون الدولي الذي يؤكد على الاستخدام المنصف لمياه النهر من دون الإضرار بالآخرين.


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