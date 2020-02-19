طالبة جامعية لـ«أستاذها»:«يا تنام معايا.. يا أذبحك»

19 فبراير 2020 - 06:45 م

«إما أن تقيم معي علاقة أو أذبحك وأنتحر»، رسالة مرفقة بصورة أرسلتها الطالبة بكلية التربية بإحدى جامعات الكويت، إلى أستاذها في الكلية، بعد أن يأست من إقناعه بإقامة علاقة معها، حيث وقعت في شباك حبه بشدة.

التفاصيل وفق ما ذكرتها صحيفة الرأي الكويتية، تتلخص في قيام طالبة سورية بإرسال صورة لأستاذها وهي تقف أمام مكتبه وتحمل السكين، وتخيره بين إقامة علاقة معها أو ذبحه ثم تنتحر.

وأمام التهديد المباشر، وبحسب ما ذكره مصدر أمني للصحيفة، فإن الأكاديمي اضطر إلى إبلاغ إدارة الكلية، خشية إقدام الطالبة على ارتكاب جريمة.

وأفاد المصدر الأمني بأن إدارة الكلية سارعت إلى إبلاغ الجهات الأمنية بتصرف الطالبة وتزويدها ببياناتها، وعلى الفور تحرك رجال المباحث وألقوا القبض عليها، وأحيلت إلى التحقيق، كما تقرر استدعاء الشاكي لمواجهته بها والاطلاع على مضمون الرسائل المتبادلة بينه وبين المشكو في حقها، إلا أنه ولدى حضوره أبلغ الأمن عن رغبته في عدم تسجيل قضية، حتى لا يتم تفريغ هاتفه، مشيراً إلى أن تم استدعاء ذوي الطالبة وتسليمها لهم.