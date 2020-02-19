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بالفيديو..

مسن عراقى يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء مباشرة

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مسن عراقي
مسن عراقي
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وفاة

مسن عراقى

تليفزيون

الهواء

مستشفى اليرموك التعليمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لـ مسن عراقي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء مباشرة، ما أثار موجة من الجدل.

ويظهر في الفيديو المتداول، المسن العراقي، وهو يتحدث لأحد البرامج التليفزيونية، أثناء مراجعته لمستشفى اليرموك التعليمي، بعدما تَعرض لأزمة صحية؛ إثر إزالة أحد ممتلكاته من قِبَل أمانة بغداد.

وعلق أحد الحسابات على موقع "تويتر"، ويدعي "الجريمة نيوز"، على الفيديو، قائًلا: "مسن عراقي يلفظ أنفاسه الأخيرة على الهواء أثناء حديثه مع برنامج تليفزيوني".

في المقابل، أوضح أفراد من أسرة المتوفى، وفق بيان المؤسسة الطبية، أن قريبهم المسن كان قد "تعرض صباح اليوم، لأزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة؛ ما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية، وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدّمها المستشفى للمراجعين".

ذكرت إدارة مستشفى اليرموك في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "الرجل حاول نقل معاناته للمسئولين عبر إحدى القنوات، وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة؛ ما أدى إلى وفاته في الحال"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".


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