"والدتها مسيحية وتزوجت 4 مرات".. ما لا تعرفه عن مريم فخر الدين

"الأميرة إنجي.. حسناء السينما المصرية"، ألقاب عدة رافقت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، منذ بداية مشوارها إلى أن وفاتها المنية في عام 2014، حيث قدمت أكثر من 240 فيلمًا في تاريخها الفني الطويل، والذي ما زال محفور في ذاكرتنا وجداننا العربي.

وتعتبر مريم فخر الدين من أشهر نجمات السينما وأقربهم إلى قلوب الجماهير، أطلق عليها عدة ألقاب أبرزها: الأميرة إنجي، الحمامة الوديعة، ملاك السينما الطاهر، برنسيسة الأحلام، ولقبت بـحسناء الشاشة بسبب ملامحها الفاتنة.

والدها مهندس ووالدتها مسيحية مجرية

وولدت الفنانة مريم محمد فخر الدين، في 18 يناير عام 1933م،في محافظة الفيوم، وكان والدها يعمل مهندس ري، ووالدتها "باولا" مسيحية مجرية الأصل تعرف بها والدها وتزوجها أثناء سفره بالخارج.

وكان لـ مريم شقيق واحد هو الممثل يوسف فخر الدين، وهي تلقت تعليمها في المدرسة الألمانية بباب اللوق وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، وهي تجيد سبع لغات هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية وغيرها.

بدأت حياتها الفنية بـ "الصدفة"

اشتغلت الراحلة في مجال الفن بالصدفة وهي في السابعة عشرة من عمرها، ففي يوم عيد ميلادها ذهبت لالتقاط صورة لدى مصور فوتوغرافي اسمه واينبرج، فعرض عليها الاشتراك بصورتها في مسابقة "فتاة الغلاف" التي تنظمها إحدى المجلات وفازت بالجائزة وكانت 250 جنيها.

وبعد ذلك على الفور تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدر خان على التمثيل في أول أفلامها "ليلة غرام"، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم وهو رقم لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام.

حصلت على جوائز كثيرة، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم "لا أنام"، ونالت حوالي 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة، وإن كانت غير مؤمنة بهذه الجوائز فهي تقول إن "رسالة من متفرج أفضل بكثير من جائزة، لأن الرسالة تمثل الصدق وحب الناس".

4 زيجات وولدين..

في عام 1952 تزوجت مريم فخر الدين من المخرج والمنتج، محمود ذو الفقار واشتركت معه في العددي من أفلامه وانجبت منه ابنتها إيمان، واستمر زواجهما 8 سنوات حيث تطلقت في عام 1960.

وتزوجت مريم فخر الدين مرة ثانية من الدكتور محمد الطويل بعد 3 شهور من طلاقها من محمود ذو الفقار وأنجبت منه أبنها أحمد واستمر زواجهما 4 سنوات.

وفي عام 1968 سافرت إلى لبنان وتزوجت هناك من المطرب السوري، فهد بلان إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً بسبب مشاكل أبنائها معه، وبعد طلاقها من فهد بلان تزوجت من شريف الفضالي ليكون زوجها الرابع، وظلت معه فترة ثم تطلقوا.

وبعد مشوار حافل بالأعمال الرائعة، رحلت حسناء السينما المصرية، عن عالمنا، توفيت في 3 نوفمبر 2014 بسبب سكتة قلبية في مستشفي المعادي العسكري .