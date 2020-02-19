منى فاروق تنشر صورة مفاجئة بعد تهديدها بالانتحار

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منى فاروق
منى فاروق
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أحمد عادل شعبان

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أثارت الفنانة منى فاروق موجة جديدة من الجدل بعد ظهورها في فيديو وتهديدها بالانتحار بسبب مقطع فيديو غير لائق ظهرت فيه .

ونشرت "منى" صورة للكعبة المشرفة في أعقاب تداول مقطع الفيديو الخاص بها ، وعلقت قائلة: يارب اكتبلي عمرة".

و خرجت الفنانة المصرية منى فاروق وكشفت عن مواقف صعبة تتعرض لها بسبب الفيديو المشين الذي سُرب لها قبل أشهر.

و ظهرت الفنانة منى فاروق في فيديو لايف عبر حسابها بـ"انستجرام" لتتحدث عن رغبتها في الانتحار بسبب تعامل الناس معها بعد أزمة الفيديو الفاضح.

وقالت منى في "اللايف" : أنا آسفة إني خليتكم تشوفوني في حاجة غير لائقة .. ولو حد فيكم معندوش خطيئة ياريت يجي يموتني.

وأضافت: بقيت منبوذة ومحدش عايز يتعامل معايا .. وبقيت بفكر في الانتحار
ومش لاقية شغل .. ومعنديش غير حلين يا إما أعمل حاجة غلط يا إما أموت.

وأردفت: الناس كلها بقت بتكرهني وبقى عندي أزمة ثقة .. ومحدش عاوز يساعدني .

واستدركت: ممعييش فلوس ودايما عيانة والحل إني انتحر وأعتقد دا اللي هيحصل.

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