تراجع كبير في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

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سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ترجعًا ملحوظًا في ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.

وبلغ حجم التراجع 4 قروش، مقارنة بأسعار يوم أمس.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا بينما ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، بمقدار جنيه واحد.

وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

عيار 18 سجل 591 جنيها .

عيار 21 سجل 690 جنيها .

عيار 24 سجل 788 جنيها.

الجنيه الذهب: 5520 جنيها.


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