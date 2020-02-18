» نجل "الحريري": عدو السعودية يفعل هذا

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بهاء الحريري

تحدث بهاء الدين الحريري، نجل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، في بيان اليوم الثلاثاء، عن حادثة اغتيال والده، كما تطرق لزيارته للسعودية في عام 2017 موضحًا أن من يرفض زيارة السعودية هم أعداؤها.

وقال الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، بعد 15 عاما من "صمته المتعمد" بشأن اغتيال والده، إن الإعلام يتناول أخبارا لا تمت للواقع بصلة.

كما كشف سبب زيارته للسعودية في 2017، موضحًا أنها تمت بدعوة من قيادة المملكة، معتبرا أن "كل من تتم دعوته من قبل المملكة يلبي الدعوة، إلا أعداءها من المليشيات الإيرانية ومن يدور في فلكها".

وعن علاقته باللواء أشرف ريفي، وهو أحد المقربين من الرئيس الراحل رفيق الحريري وعلى خلاف سياسي مع نجله سعد، فأكد بهاء الحريري أنه أرسل له سيارات مصفحة، بعدما كشفته السلطات القائمة آنذاك أمنيا، لافتا إلى دور ريفي، الذي شغل منصبا أمنيا سابقا، في كشف قتلة الحريري الأب، ومؤكدا أن أي تواصل لم يحصل بينهما بعد ذلك.

  


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