محمد رمضان يواجه أزمة جديدة تصل للنائب العام

حرر الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"، بلاغًا للنائب العام اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وقال البلاغ الذى حمل رقم 10053، عرائض النائب العام، أن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 مليون ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أجلت الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان والتى يطالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التى يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة، لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.