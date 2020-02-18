منى فاروق باكية: "اتمنعت من الكلام في السجن وبصلي الفجر حاضر"

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مني فاروق
مني فاروق
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بث مباشر

سجن

انتحار

مني فاروق

أثارت  الفنانة منى فاروق، ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في بث مباشر، كشف فيها عن معاناتها أيام الحبس وتحدثت خلال الفيديو عن كواليس سجنها لأول مرة.

في البداية اعتذرت منى باكية للجمهور، قائلة: "بعتذر إنكم شوفتوا حاجة غريبة على مجتمعنا، مش طبيعي إن ده يحصل، بس أنا قولت من فترة إني هحاول أعيش وانسى، بس أنا مش عارفة أعيش ولا اشتغل ولا أتعامل مع بني آدمين.. لو جالك ابتلاء زي اللي جالي تقعد 130 يوما مقفول عليك 7 أبواب أنا أول مرة أقولها".

أضافت: "والله أنا عايزة أعيش في سلام مش عايزة حاجة أنا أضعف بكتير من اللي حصلي بس محدش مديني فرصة أعيش.. وحياة ربنا أنا اتعلمت من غلطتي.. بس أنا والله ضاقت عليا أوي إن محدش راضي يشغّلني.. أمي لما كانت بتجيلي زيارة وبتمشي كنت بقعد امسك إيديها وأقولها ما تسيبينيش.. مكنتش ببقا مصدقة إن أمي بتيجي وتمشي وتسيبني في مكان أنا معرفش فيه حد".

استطردت منى باكية: "لو على العقاب في الدنيا أنا اتعاقبت بما فيه الكفاية، ولو على الأخرة سيبوني لربنا هو غفور رحيم، أنا هناك في السجن مكنش الغطا بيدفيني وكنت ببقا نايمة بردانة.. فرحت أوي بالغطا لما خرجت واني نايمة متدفية في بيتنا..دي نعم مكنتش واخدة بالي منها.. شوفت ناس عمري في حياتي ما كنت اتخيل إني أشوفهم، شوفت مجرمين بجد مش بتوع الأفلام.. أنا والله تبت إلى ربنا ونفسي أعمل عمرة بس يمكن ممعيش فلوس وكل ما يجيلي شغل في السعودية بيروح من عند ربنا فبقى عارفه ربنا مش كاتبلي دلوقت اني ازور بيته".

تابعت: "أنتوا عارفين الكلابشات اللي بتبقا في الإيد دي بتبقى جامدة أوي وعورتني في إيديا.. أنا بقعد اتكلم مع ربنا كتير وبصلي وأخدت عهود كتير على نفسي وأنا في السجن بقيت أقول يارب عاهدتك لو خرجت مش هعمل كذا اوعدك يارب مش هعمل كذا، أنا عمري وانا جوا ما بطلت صلاة كنت كل يوم بصلي الفجر حاضر، كنت ممنوعة من الكلام جوا بس بدأت لأصعب على الناس فبدأوا يتكلموا معايا".

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منى فاروق، بضمان مالي قدرة 10 آلاف جنيه، في سبتمبر الماضي، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة مع المخرج خالد يوسف.


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