بعد تصريحات نتنياهو.. البرادعي: لم يبق إلا هذا الأمر

18 فبراير 2020 - 12:27 م

أعرب الدكتور محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية عن أسفه عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إقامة علاقات وطيدة مع العديد من الدول العربية.

وأضاف البرادعي على حسابه في "تويتر": "طبقا لرئيس وزراء إسرائيل "عدد قليل جدا" من الدول العربية والإسلامية لا تقيم علاقات وطيدة مع إسرائيل.

وتساءل البرادعي: هل فكرنا كيف تكون طبيعة وتوقيت هذه العلاقات جزءا من استراتيجية للسلام أم سنكتفي بدور المتلقى وردود الفعل العاطفية دون أى تخطيط أو تنسيق وفى النهاية القبول بالأمر الواقع.

واستنكر البرادعي ما يتردد من عبارات أن العالم يتآمر على العرب والمسلمين، والحقيقة أننا ضعفاء فاستخف بنا العالم، مضيفا: الحديث أن العالم يتآمر ضد العرب والمسلمين غير دقيق.. الأصح أن العالم للأسف لا يأخذ الضعيف في الحسبان.