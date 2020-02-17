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كهربا يعلن خطوبته على شقيقة زوجة حمدي الميرغني

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كهربا
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كهربا

حمدي الميرغني

خطوبة كهربا

زوجة كهربا

شيقة زوجة

تداول مستخدمو وسائل الاجتماعي "إنستجرام" خبر خطوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني.

وظهر ذلك عبر الحساب الشخصي لكهربا بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بوضع اسم خطيبته على صفحته الرسمية.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك في إطار بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، على أرضية محمد بن زايد بالإمارات.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي بالإمارات، على تشجيع بعثة الفريق الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى مطار أبو ظبي استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري.

وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعي النادي في مطار أبو ظبي، حاملين أعلام النادي لتشجيع اللاعبين ودعمهم، حيث طالب جماهير الأهلي في هتافاتهم بالفوز بكأس البطولة.

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