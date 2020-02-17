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إذا تناولتها بهذه الطريقة.. أطعمة مهمة تتحول إلى سموم

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أطعمة لها فوائد هامة تتحول إلي سموم
أطعمة لها فوائد هامة تتحول إلي سموم
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متابعات- أمينة عبد العال

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توجد بعض الأطعمة التي تعتبر غنية بالفوائد الصحية للجسم مثل العسل والتفاح والتوت وغيرها، إلا أنه حال تناولها "خام" قد تتحول إلى سموم تؤذي الجسم.

ومن أهم هذه الأصناف:

التفاح فيجب الابتعاد عن تناول بذوره لأنها تحتوي علي مادة سامة تسمي السيانيد.

العسل غير المبستر لأنه يحتوي علي بيروليزيدين قلويد والذي يسبب تليف الكبد والسرطان.

الفاصوليا الحمراء يجب نقعها في الماء لمدة 5 ساعات على الأقل قبل الطهي لاحتوائها علي مادة الليكتين التي تقتل خلايا الأمعاء.

جوزة الطيب فملعقة واحدة منه تسرع ضربات القلب وتسبب جفاف الفم والغثيان وبجب عدم تناوله خام.

التوت من الأفضل تجميده للتقليل من مفعول المبيدات الحشرية والسماد التي يحتوي عليها بكميات كبيرة.

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