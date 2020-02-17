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بلومبرج يتوعد: "سنهزم ترامب ونعيد بناء الولايات المتحدة"

الحياة السياسية

دونالد ترامب ومايك بلومبرج
دونالد ترامب ومايك بلومبرج
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كشف الملياردير الأمريكي، مايكل بلومبرج، المرشح ضد الرئيس الأمريكي الحال، دونال ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر حسابه على تويتر، قدرته على خسارة "ترامب" واعدًا محبيه بإعادة بناء الولايات المتحدة من جديد.

وكتبت "بلومبرج" في تغريدته: "سوف نهزم ترامب، ونعيد بناء الولايات المتحدة الأمريكية معًا" .

ويسعى بلومبرج، إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى العام الجاري، حيث يعد الملياردير الأمريكي، من أبرز منافسي ترامب، من الديمقراطيين، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز.

وتدور حرب كلامية بين بلومبرج، ودونالد ترامب، على "تويتر"، وفي استطلاع رأي لـ رويترز شارك فيه ناخبون مسجلون ونشر مطلع الشهر الجاري، جاء بلومبرج في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرج، في تصريحات سابقة: "الرئيس ترامب يكذب. هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته".

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة، إنهم "يخشون فوز بلومبرج بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار، ليصبح رئيسا للولايات المتحدة".

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