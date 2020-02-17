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إعدام 2 طن أغذية فاسدة فى أسوان

قبلي وبحري

اعدام 2 طن اغذية فاسدة في اسشوان
اعدام 2 طن اغذية فاسدة في اسشوان
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متابعات- أمينة عبد العال

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الطلاق

الإفتاء

علي جمعة

أعدمت مديرية الشئون الصحية في أسوان 2 طن و309 من الأغذية الفاسدة على مدار حملة مفاجئة استمرت لمدة 5 أيام علي 125 مطعمًا ومحلات لبيع الأغذية، حفاظًا على صحة المواطنين من أي أضرار مستقبلية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للرقابة على الأغذية والتأكد من صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الآدمي، حسب تعليمات وزارة الصحة.

في سياق متصل أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بأسوان أن مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان أنه تم سحب 134 عينة من أغذية جافة وتم تحرير 172 محضرًا، لافتًا إلى أنه تم ضبط 380 لتر خل منتهية الصلاحية، إلي جانب إغلاق 4 منشآت لعدم وجود تراخيص بها إلى جانب 6 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، حسبما نشرت "صدى البلد".

ولفت إلى أن هذه الحملات في إطار توجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

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