» أعطت أخيها مالاً دون علم زوجها.. الإفتاء ترد

16 فبراير 2020 - 01:32 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "أعطتني أختي مالاً بدون علم زوجها، ما الحكم هل يعد ذلك المال حرامًا؟.

وردت دار الإفتاء، خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: إذا كان المال مال زوجها لا يجوز، وإذا كان مالها الخاص يجوز ولا شيء فيه.

وأضافت: للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانا متفقين على أنها لم تصرف شيئًا من مالها".