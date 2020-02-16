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حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن "خمور وحشيش"

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حسن شاكوش
حسن شاكوش
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علا خطاب

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

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انتشر مقطع فيديو لـ حسن شاكوش وعمر كمال، صاحبا أغنية "بنت الجيران"، وهما يعتذران فيه عن لفظتي "خمور وحشيش"، بعد موجة الغضب التي أثارت بسبب هذا المهرجان، مقدمين اعتذارًا لنقابة المهن الموسيقية والشعب المصري بأكمله.

قال عمر كمال، خلال الفيديو: "الأغنية جابت أكتر من 100 مليون مشاهدة، وفرحنا الناس في الحفلات وكل المناسبات، وبنكلم الشعب المصري إنه يقف معانا في مشكلة غير مقصودة، وانطلبنا في حفل استاد القاهرة وعدلنا الأغنية وشيلنا منها (خمور وحشيش) اللي كان عليها الجدل".

وأضاف: "حطينا الأغنية على فلاشة، وعشان الحفلة ليها ترتيبات خاصة إدينا الناس بتوع الاستاد الفلاشة بالنسخة الجديدة لكن اشتغلت النسخة القديمة بالغلط".

أوضح حسن شاكوش: "المشكلة إن الفلاشة كان عليها النسختين وزميلنا اللي كان موجود بتاع الصوت شغل النسخة القديمة اللي وعدنا الأستاذ هاني شاكر إننا نغير الكوبليه ونعدله وننزلها تاني، والشعب المصري يسمع الغنوة بالنسخة الجديدة، وبالإفيه اللي الناس حبته، واتفاجئنا إن النسخة القديمة هي اللي اشتغلت".

واستطرد "عمر" الحديث بعد "شاكوش": "واقعين في مشكلة كبيرة وسمعنا إن فيه اتجاه لوقفنا ولسه متنفزش علينا بشكل رسمي، والفنان شاكوش وقع في مشكلة وكان عنده فرح وحفلة في أحد الفنادق وتم حجز فرقته والتحذير من إنه ييجي في أي مكان شغل".

وتابع: "كمان هنقع في مشكلة كبيرة مش من النقابة اللي لو حصلنا وقف إحنا بنحترم قراراتها، لكن فيه حفلات برا مصر وحفلات وأفراح أعلنا عنها وهتوقعنا في مشكلة كبيرة، وإذا غلطنا غلطة فإحنا صلحناها وعشان نثبت حسن نيتنا نزلناها على يوتيوب".

وقدم كمال اعتذاره للشعب المصري والفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، قائلا: "عارفين الحفلة داخلة كل بيت وفيه قيادات بتتفرج عليها، إحنا مش بنكدب ومحصلش تجاهنا وقف رسمي، وواجب علينا الاعتذار لو غلطنا، وياريت تقفوا جنبنا في محنتنا وشغلنا اللي ملناش غيره وكل الناس اللي شغالة ورانا".


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