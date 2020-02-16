الخطيب يقرر عقاب هؤلاء اللاعبين داخل فريق الأهلي

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الخطيب

كشف محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن" - عن قرار أصدره محمود الخطيب رئيس الأهلي بمنع أي لاعب من التحدث لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وأشار فاروق إلى أن قرار الخطيب يرجع إلى ضرورة تركيز اللاعبين في الفترة المقبلة وبخاصة أنهم سيلعبون ضد الزمالك في السوبر والدوري وضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

واتصل الخطيب بسيد عبد الحفيظ وطالبه بتوقيع عقوبات صارمة على أي شخص من الفريق يخلف هذه القرارات.

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