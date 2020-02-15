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شركات الاتصالات «تبيع الهواء» وأرباحها وصلت لهذا الرقم

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد موسى، إن شركات الاتصالات في مصر «تبيع الهواء» للمواطنين، فمكاسب تلك الشركات وصلت إلى 4 مليار جنيه.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد شركة اتصالات في مصر تتعرض للخسارة.
وكشف الإعلامي أحمد موسى أن ترتيب مصر في سرعة الانترنت في القارة الإفريقية كان رقم 40 من اًصل 43 دولة ووصلت حاليا إلى المركز السادسة على مستوى القارة السمراء، الأمر الذي يعود إلى قيام المصرية للاتصالات بضخ 600 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية من أجل تحسينها ومنع استغلال المواطن.


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