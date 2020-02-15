» «ماني» يخطف فوزًا صعبًا أمام نورويتش بـ«البريميرليج»

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فاز فريق ليفربول على نورويتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي

وجاء هدف المباراة الوحيد من توقيع البديل ساديو ماني العائد من الإصابة، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جوردان هندرسون إلى داخل منطقة الجزاء تمكن ساديو ماني من ترويضها بشكل رائع ثم أطلق تسديدة قوية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى سكنت الشباك.

وحاول نورويتش التسجيل مبكرا من تسديدة مباغتة لأليكسندر تيتي لاعب نورويتش سيتي من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء ليفربول اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس أليسون وإرتدت إلى ركلة ركنية.

وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز تصدى لها الحارس تيم كرول بصعوبة بالغة قبل أن ترتد الكرة من بين يديه وتصل لنابي كيتا المنفرد بشكل كامل بالمرمى إلا أن الأخير سدد بشكل سئ للغاية في جسد الحارس تيم كرول.

وجاءت أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب جرانت هانلي لاعب نورويتش سيتي نتيجة عرقلة متعمدة لروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول.

ومن كرة طولية وصلت إلى مهاجم نورويتش الذي انفرد بالبرازيلي أليسون قبل أن يمررها إلى زميله بوكي لكن الحارس البرازيلي تدخل بيده ليحرم الضيوف من هدف التقدم.

الفوز رفع رصيد ليفربول في صدارة جدول المسابقة برصيد 75 نقطة وبفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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