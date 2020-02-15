مصرع شخص بعد الاشتباه فى إصابته بـ"كوورنا" بالسعودية

15 فبراير 2020 - 08:01 م

لقي أحد المقيمين مصرعه في مدينة جدة السعودية، بعد أن ألقى بنفسه من نافذة الحجر الصحي، الذي احتجز فيه بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الصحة لمدينة جدة، بحسب وسائل إعلام محلية، أن المقيم وصل إلى مستشفى الملك فهد وقرر الطاقم الطبي بوضعه في الغرفة الخاصة بالعزل بعد ملاحظة أعراض تثير الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا لحين ظهور نتائج التحاليل.

وأكدت الإدارة أن التحاليل جاءت سلبية وتوكد عدم إصابة الشخص بالفيروس، إلا أنها قررت مواصلة وضع المقيم في غرفة العزل المغلقة بشكل تام وفق التدابير الصحية.

وقال المستشفى إن المقيم فك زر الأمان الخاص بالنافذة وألقى بنفسه، وأكدت أن المقيم متواجد بالمملكة منذ 8 أشهر وهو طالب بجامعة الملك عبد العزيز.