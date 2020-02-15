رد مفاجئ من «كلوب» بعد استدراجه لإهانة «صلاح»

15 فبراير 2020 - 05:44 م

رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حول سؤال بشأن عدم حصول النجم المصري محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، على التقدير اللازم داخل أروقة النادي.

وقال «كلوب» خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة الميرور البريطانية :"صلاح يحصل على تقدير أقل من اللازم؟ كي أكون صادقًا لا أشعر بذلك، الكل لا يزال يعرفه".

وأضاف :"إذا سجل 44 هدفًا في ثلاثة مواسم متتالية، فسيكون ذلك رائعًا حقًا، وربما كنا سنربح الدوري العام الماضي".

واكمل :" بالنسبة له كلاعب، فصلاح شخصية استثنائية ولن يتوقف أبدًا، إنه أصبح هدافًا طبيعيًا".

وأتم المدرب الألماني كلوب في تصريحاته قائلًا :"إنه يريد أن يلعب ولست متأكدًا من عدد المباريات التي غاب عنها، هذا كل ما في الأمر".

وواصل يورجن كلوب :"نتحدث هذا الأسبوع عن صلاح، وفي الأسبوع الذي سبقه كنا نتحدث عن فيرمينو –مهاجم الريدز- وهناك لحظات مؤكدة سنتحدث فيها عن ساديو ماني".

يُذكر أن صلاح في طريقه لتجاوز تسجيل 20 هدفًا مرة أخرى هذا الموسم، بعدما تمكن من إحراز 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي حى الآن.