الفتاة بـ200 ألف.. محفظ قرآن يقود عصابة لبيع القاصرات

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متابعات- الدويني فولي

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شكّل محفظ قرآن ومحامٍ وعاطلان، شبكة إجرامية منظمة للاتجار في الفتيات القاصرات في منطقة العجوزة، وبيعهن بمقابل مائتي ألف جنيه للأثرياء العرب كبار السن وتزويجهن عرفيًا؛ ليتم الإطاحة بالعصابة والقبض على جميع أفرادها.

عقود زواج عرفية
وفي التفاصيل، استقطب المتهمون واصطادوا الفتيات الفقيرات من قرى محافظات مصر واستغلال حاجتهن للمال وإيوائهن بإحدى الأماكن تمهيدا للاتجار بهن، وتزويجهن من أثرياء عرب، بالتحايل من خلال تحرير عقود زواج عرفية؛ ليتم استدراج المتهمين وضبطهم برفقة فتاه تبلغ من العمر 12عامًا.


وكان المتهمون قد قاموا بعرضها مقابل مبلغ مالي وبحوزتهم عقود زواج عرفية وأوراق؛ حيث تم القاء القبض عليهم ومداهمة الوكر الذى يتم إيواء الفتيات فيه وعثر على العديد من الفتيات القاصرات اللاتي اتهمن أعضاء التشكيل بالاعتداء عليهم جنسيا وممارسة الجنس معهن قبل تزويجهن؛ فيما باعوا الفتيات أكثر من مرة دون مراعاة شهور العدة.

اعترافات فتاة 
وحسب "الوطن"، اعترفت الفتاة المقبوض عليها التي لم يتجاوز عمرها 16 عاما، بأن المتهمين الـ4 أقاموا معها علاقة جنسية، على مدار عدة ايام، مقابل حصولها على مبلغ مالي.

وأضافت الفتاة أن باقي المتهمين، عرضوا عليها الجواز لمدة شهر من ثري عربي مقابل 200 ألف جنيه، وسجلت جهات التحقيقات اعترافات الفتاة، وجرى إيداعها في دار رعاية، وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن معلومات وردت لضباط مباحث الآداب باتجار محفظ قرآن ومحامٍ في البشر وعرض فتيات قاصرات على أثرياء عرب، وتشكل فريق بحث وتحرٍ للتأكد من صحة المعلومة.

وبعد مرور عدة ساعاتٍ، توصلت القوات إلى صحة المعلومة، وتنكر أحد الضباط في شخصية ثري عربي، وتواصل مع المتهمين وطلب منهم الزواج من فتاة لمدة يومين، وجرى الاتفاق على المقابلة في أحد الكافيهات بمنطق العجوزة، وجرى ضبطهم، وعرضهم على النيابة العامة.

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