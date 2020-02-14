» الوداد المغربي يهنئ «بن شرقي» و«أوناجم»

14 فبراير 2020 - 09:23 م

حرص الوداد المغربى على تهنئة أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد تتويجهم بلقب كأس السوبر الأفريقي، عقب تغلبه على فريق الترجى التونسي، بنتيجة 3 – 1، على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، في العاصمة القطرية الدوحة.

قال الحساب الرسمي لنادى الوداد المغربى، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،:"تهانينا لأشرف بن شرقى، محمد أوناجم والزمالك، على لقب السوبر الأفريقي".

جدير بالذكر أن كلا من أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، كانا لاعبين في صفوف الوداد المغربى، قبل أن ينتقل الأول إلى الهلال السعودى، ومنه إلى الزمالك الصيف الماضى، ونجحا معه في التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، عام 2017، على حساب الأهلى.