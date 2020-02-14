بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

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يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في إجطار مباريات الدوري المصري الممتاز.
شاهد البث من هنا

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