» اليابان تنشئ مركزًا يحمل اسم "محمد بن سلمان"

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وقعت جامعة طوكيو في اليابان ومركز مبادرات "مسك" مذكرة تفاهم لإنشاء مركز "محمد بن سلمان" لعلوم وتقنيات المستقبل.

وفي تصريحات له قال رئيس مجلس إدارة "مسك"، بدر العساكر: العلاقات السعودية اليابانية قوية ومتميزة على مدى أكثر من ستة عقود، وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة ومحفزة للتعاون في مختلف المجالات، لاسيما العلمية والتقنية والبحثية والتعليمية".

وتابع: "المذكرة امتداد للشراكات القائمة بين مسك الخيرية وجامعة طوكيو، المتمثلة في تدريب حوالى 60 شابا وفتاة سعوديين في جامعة طوكيو في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية".

في ذات السياق قال مدير جامعة طوكيو جونوكامي ماكوتو: "إنشاء المركز فرصة لكي نعزز ونعمق التعاون بيننا، وسنمضي قدما في تطويره لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030".

ومن المقرر أن يسهم مركز "محمد بن سلمان" في دعم الابتكار في مجالات البحوث العلمية والتطوير التقني بين المملكة واليابان، مثل البيانات الكبيرة والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات الميكاترونيكس والروبوت، بالإضافة إلى العلوم الطبية والحيوية وغيرها.


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