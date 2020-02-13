» ترامب: قريبا التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وطالبان

13 فبراير 2020 - 10:00 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه يعتقد بأن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان.

