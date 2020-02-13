» الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع في عيد الحب

شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعًا اليوم الخميس 13 فبراير 2020، بنحو جنيهين في بداية تعاملات السوق المحلية.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب في بورصة الذهب العالمية وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وقال نجيب، إن سعر الذهب اليوم شهد ارتفاع اليوم ليسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 688 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 686 للجرام ، في تعاملات أمس.

وأرجع ارتفاع عيار 21، إلى ارتفاع سعر الأوقية عالميا بعد زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين، ما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

فيما شهدت الأوقية ارتفاعا طفيف في رابع أيام التداول ببورصة الذهب العالمية، نتيجة صعود سعر الدولار بشكل كبير عالميا، بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعا أمام عملات رئيسية منافسة في الجلسة السابقة.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5504 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1576 دولارًا