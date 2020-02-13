لليوم الثاني.. تواصل المفاوضات بشأن «سد النهضة» في واشنطن

13 فبراير 2020 - 08:47 م

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المفاوضات حول سد النهضة تواصلت، اليوم، ولليوم الثاني بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي.





وكتب «حافظ»، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تتواصل مفاوضات واشنطن بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل ??سد النهضة?? بدء أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات التي تستضيفها الإدارة الأمريكية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان بحضور البنك الدولي».







