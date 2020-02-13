61 جنيهًا وثلاثة أقلام.. آخر ما تبقى من شهيد سيناء

13 فبراير 2020 - 04:25 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مؤثرة لمتعلقات الشهيد العميد مصطفى عبيدو، الذي لقى ربه شهيدًا قبل يومين إثر هجوم إرهابي على كمين بشمال سيناء.

وتضمنت متعلقات الشهيد، مبلغ مالي قدره 61 جنيهًا بالإضافة إلى 3 أقلام وسماعة خاصة وحزام وكارنيهات وإثباتات شخصية وقطعة من بدلته العسكرية التي كتب عليها اسمه، بالإضافة إلى بيادته التي ارتوت بدمائه الطاهرة.

وكان المتحدث العسكري أعلن عن تمكن القوات من إحباط هجوم إرهابي، على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية :« ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على عدد ( 10 ) فرد إرهابى ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى» .

وشيع الألاف من الأهالي والقيادات العسكرية والتنفيذية بمحافظة الجيزة، جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، في مسقط رأسه فى قرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة.

وحضر لتشييع الجنازة وتلقى العزاء، قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع ، ودفعة الشهيد 90 حربية وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير امن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية واهالى الشهيد .



