  • الخميس 13 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

سلاح إنجليزي لمنع «صلاح» من المشاركة في الأولمبياد

أرشيفية

مليار و99 مليون..كشف أكبر عملية فساد بـ«البريد»

أحلام

لم تُكمل تعليمها وحاول شقيقها قتلها.. ما لا تعرفه عن «أحلام»

محمد رمضان

محمد رمضان يتراجع بعد سخريته من الطيار الموقوف

العميد الشهيد مصطفى عبيدو

61 جنيهًا وثلاثة أقلام.. آخر ما تبقى من شهيد سيناء

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يرد على «انسحاب» المصري من مباراة الأهلي

أرشيفية

تفاصيل تحرير 21 فتاة من الاستعباد الجنسي بالبحرين

المصرى

رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي

عملية قيصرية

مفاجأة بعد ولادة سيدة مصابة بالإيدز توأمًا بالغربية

استخراج الذهب

مصر تمنح شركة كندية أول رخصة لاستخراج الذهب

61 جنيهًا وثلاثة أقلام.. آخر ما تبقى من شهيد سيناء

آخر الأخبار

العميد الشهيد مصطفى عبيدو
العميد الشهيد مصطفى عبيدو
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مسلمو الأيجور: "كورونا" عقاب من الله للصينين بسبب ما فعلوه بنا

#

آخر ما كتبته ثالث ضحايا «طبيبات المنيا» قبل السفر

#

صور من 61 عاما تجمع الملك سعود وأمير الكويت

#

رد ناري من طارق حامد على اتهام مرتضى له بالتخاذل

الإرهاب

سيناء

شهيد

مصطفى عبيدو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مؤثرة لمتعلقات الشهيد العميد مصطفى عبيدو، الذي لقى ربه شهيدًا قبل يومين إثر هجوم إرهابي على كمين بشمال سيناء.

وتضمنت متعلقات الشهيد، مبلغ مالي قدره 61 جنيهًا بالإضافة إلى 3 أقلام وسماعة خاصة وحزام وكارنيهات وإثباتات شخصية وقطعة من بدلته العسكرية التي كتب عليها اسمه، بالإضافة إلى بيادته التي ارتوت بدمائه الطاهرة.

وكان المتحدث العسكري أعلن عن تمكن القوات من إحباط هجوم إرهابي، على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية :« ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على عدد ( 10 ) فرد إرهابى ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى» .

وشيع الألاف من الأهالي والقيادات العسكرية والتنفيذية بمحافظة الجيزة، جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، في مسقط رأسه فى قرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة.

 وحضر لتشييع الجنازة وتلقى العزاء، قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع ، ودفعة الشهيد 90 حربية وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير امن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية واهالى الشهيد .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نادي إنجليزي يدعم الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي
» مدافع الترجى: لا نخشى مواجهة الزمالك
» رسميًا.. المصري يهُدد بالانسحاب من مواجهة الأهلي
» السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»
» "بوسى" تروى قصة حبها مع نور الشريف: كنت في ثالثة إعدادي
» حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد.. الإفتاء تجيب
» أسماء حكام مباراة الأهلي والمصرى بالدوري
» الإفتاء: سرادق العزاء بدعة حسنة
» خبر سار من وزير التعليم لتلاميذ 4 ابتدائي بالنظام الجديد
» بعد زواجها مدنيًا.. كارول سماحة: الرجل اللبناني مدلع
» رجاء الجداوى: محمود مرسي صدمني بتعليقه على لون بشرتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:45 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان