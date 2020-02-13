قيادة الفتاة للموتوسيكل أفضل من ركوبها المواصلات

13 فبراير 2020 - 02:22 م

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، جاء نصه: "ما هو حكم الشرع في قيادة الفتاة للموتوسيكل".

وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتاوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: "إن قيادة الفتاة للموتوسيكل جائز شرعًا ولا شيء فيها، طالما كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي.

وأضاف عثمان: "رأيت المرأة تقود الموتوسيكل كثيرًا، ولم أستنكر المنظر، بل لعله أفضل من ركوبها وسائل المواصلات، كل ذلك مع الالتزام بالحجاب الشرعي".

وتابع مدير الفتاوى الشفوية بدر الإفتاء: "تعرض الفتاة لبعض المضايقات أثناء قيادتها للموتوسيكل، أخلاقيات ستتغير مع الوقت، ولا يحرم ركوبه، مضيفًا: "المرأة العربية كانت تركب الإبل، وفي الحديث (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش..).