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أخيرا.. الكونجرس يوافق على تعدد الزوجات

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أخيرا.. الكونجرس يوافق على تعدد الزوجات
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عبد القادر وحيد- متابعات

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بعد أن كان مجرمًا بأمر من الكنيسة وفي خطوة غير مسبوقة، وافق الكونجرس الأمريكي على تعدد الزوجات وإلغاء تجريمه.

وكان تعدد الزوجات من الأمور المجرمة، والتي يعاقب عليها القانون  في ولاية يوتا الأمريكية .

وقامت لجنة بالكونجرس بإقرار مشروع قانون للولاية يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزوجات .

ومن المقرر تعديل يعدل مشروع القانون الذي صدر في 2017، والذي ينص على تجريم تعّد الزيجات، بعقوبة تبدأ بالسجن 5 سنوات وحتى 15 سنة.

وبحسب مشروع القانون الجديد فإنه ينظم تعدد الزيجات بين البالغين، ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولارا فقط.

يذكر أن الكنيسة كانت قد منعت رسميا تعدد الزيجات في عام 1890 تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية.


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