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في سوهاج.. انقلاب سيارة محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز

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متابعات- الدويني فولي

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انقلبت سيارة نقل محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز قادمة من مصنع بتروجاز لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بقرية الأحايوة مركز أخميم بسوهاج، ولم ينتج عن الواقعة أية إصابات، وتم تأمين الحمولة ونقلها بسيارة أخرى.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بناحية الأحايوة دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.
وبالفحص ومن خلال التحريات، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "عبد الناصر.ع.م" 60 عاما، سائق، ويقيم بناحية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام، محملة بـ"400" أسطوانة بوتاجاز من مصنع بتروجاز بذات الناحية، متوجها إلى مستودع بوتاجاز أولاد خلف دائرة مركز دار السلام، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلاب السيارة علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات ".حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.

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