7 من أساطير الأهلي يجتمعون في مكان واحد .. وشوبير ينشر صورتهم

13 فبراير 2020 - 07:08 ص

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة تجمع 7 من أساطير النادي الأهلي متواجدين في مكان واحد .



وظهر في الصورة الإعلامي أحمد شوبير والكابتن محمد عامر والكابتن محسن صالح والكابتن عبد المنعم شطة والكابتن فتحي مبروك والكابتن مصطفى عبده والكابتن مختار مختار.



وعلق شوبير على الصورة قائلا: سعيد جداً بهذا اللقاء مع أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، جلسة رائعة أستعدنا فيها العديد من الذكريات الجميلة.

