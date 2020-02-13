7 من أساطير الأهلي يجتمعون في مكان واحد .. وشوبير ينشر صورتهم

أحمد عادل شعبان
نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة تجمع 7 من أساطير النادي الأهلي متواجدين في مكان واحد .
وظهر في الصورة الإعلامي أحمد شوبير والكابتن محمد عامر والكابتن محسن صالح والكابتن عبد المنعم شطة والكابتن فتحي مبروك والكابتن مصطفى عبده والكابتن مختار مختار.
وعلق شوبير على الصورة قائلا: سعيد جداً بهذا اللقاء مع أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، جلسة رائعة أستعدنا فيها العديد من الذكريات الجميلة.
??| سعيد جداً بهذا اللقاء مع أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، جلسة رائعة أستعدنا فيها العديد من الذكريات الجميلة ??? pic.twitter.com/3WjUC98aOV— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 12, 2020
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