7 من أساطير الأهلي يجتمعون في مكان واحد .. وشوبير ينشر صورتهم

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شوبير

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة تجمع 7 من أساطير النادي الأهلي متواجدين في مكان واحد .

وظهر في الصورة الإعلامي أحمد شوبير والكابتن محمد عامر والكابتن محسن صالح والكابتن عبد المنعم شطة والكابتن فتحي مبروك والكابتن مصطفى عبده والكابتن مختار مختار.

وعلق شوبير على الصورة قائلا: سعيد جداً بهذا اللقاء مع أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، جلسة رائعة أستعدنا فيها العديد من الذكريات الجميلة.

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