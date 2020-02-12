  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

الطفلان

"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

أرشيفية

بسبب «كورونا».. «لفت نظر» إلى 16 موقعا إلكترونيا

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

عمر كمال وحسن شاكوش

مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

القرآن الكريم

عالم يهودي يستعين بالقرآن لتعليم الإرشاد النفسي

مرشحة إسرائيلية تسرق أغنية مصرية في انتخابات الكنيست

عرب وعالم

المرشحة غدير كمال مريح
المرشحة غدير كمال مريح
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصرية تحتل مركزًا متقدمًا فى أجمل 100 امرأة بالعالم

#

وزير إسرائيلي يدعو لاستبعاد نواب عرب من الانتخابات

#

السفارة المصرية في زامبيا تشارك باحتفالات الكنيسة القبطية

#

رسمياً.. حزب زوجة "قاتل رابين" يخوض انتخابات الكنيست

مرشحة إسرائيلية

أغنية مصرية

انتخابات الكنيست

استخدمت المرشحة الإسرائيلية غدير كمال مريح، وهي من عرب 48، لحن أغنية «بشرة خير» للنجم الإماراتي حسين الجسمي، في حملتها الدعائية الخاصة بها في انتخابات الكنيست.

وجاءت الحملة الانتخابية للمرشحة تحت عنوان "نتابع معاً المسيرة"، حيث من المقرر إقامة انتخابات الكنيست خلال الفترة المقبلة.

مشاهد مقطع الأغنية الدعائية احتوت على المرشحة بجانب نتنياهو، وهى تلقى خطابها في الكنيست والمؤسسات الإسرائيلية، لتوضح انتماءها اليهودي وحبها الشديد لإسرائيل.

ويشار إلى أن أغنية «بشرة خير»، أهداها المطرب حسين الجسمي للشعب المصري، خلال الانتخابات الرئاسية في 2014، عقب ثورة 30 يونيو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "بن سلمان" يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو
» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة
» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك
» الجن والعفاريت تجبر رجل على قتل والده وشقيقه
» داعية سلفي عن «الفلانتين»: «عيب وحرام»
» وفاة فتاة بريطانية لتناولها حبوبًا من الحرب العالمية
» تحرك برلماني جديد مع بريطانيا لمواجهة «الإخوان»
» العثور على 83 مقبرة أثرية في الدقهلية
» الموت يفجع الفنانة أمل حجازي
» «رونالدو» يعلن ندمه لأول مرة.. وماذا عن عودته للريال؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان