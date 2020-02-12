» آخر ظهور لـ آمال فريد قبل وفاتها.. وهذا ما قالته؟

نشر الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه على "تويتر"، آخر لقاء له بالراحلة آمال فريد، فى المستشفى، وذلك بمناسبة ذكرى ميلادها، التي تحل اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير .

وظهرت آمال فريد في الفيديو، وهي راقدة على سرير المستشفى وتوجه رسالة حب لجمهورها، وعلق عمرو الليثي، قائًلا: "آخر رسالة من الفنانة آمال فريد لجمهورها قبل رحيلها".

وولدت الجميلة آمال فريد في منطقة العباسية، في 12 فبراير 1938، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع.

ودخلت آمال فريد الفن عن طريق مسابقة في مجلة الجيل، وقد رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها رمسيس نجيب.

أول عمل لها كان أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم "موعد مع السعادة"، ثم انطلقت بعد ذلك في السينما لتقوم بالبطولة أمام عبد الحليم حافظ في فيلم ليالي الحب وكان عمرها آنذاك سبع عشر سنة.

اعتزلت الفن في أواخر الستينيات بعد أن تزوجت من مهندس مصري كان يقيم في موسكو، فعاشت معه هناك، ثم عادت وعملت في فيلمين فقط، وقررت الاعتزال نهائيًّا.

في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 19 يونيو أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، وفاة الفنانة آمال فريد في مستشفى شبرا العام.

وكانت الفنانة آمال فريد، قد نقلت إلى مستشفى شبرا العام، في ساعة متأخرة من الليل، بناءً على طلب الدكتورة غادة وإلى وزيرة التضامن السابقة .

وكان قد اقترحت وزارة التضامن أن تعالج الفنانة الراحلة في مستشفى شبرا العام على حساب الدولة، وتابع الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين حالتها بصفة مستمرة إلى أن وفاتها المنية