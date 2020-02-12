وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

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100 سنة

أثار ظهور فيروس كورونا القاتل الذي ظهر في الصين، وانتقل إلى العديد من دول العالم الكثير من التساؤلات عن ظهوره في عام 2020.

كثير من النشطاء والمدونين سردوا ظهور الكثير من الأوبئة التي اجتاحت العديد من بلدان العالم، والتي ظهرت ونتشت في عام 20 من كل قرن ومن ذلك:

1720 - ضرب مدينة مرسيليا الفرنسية، الطاعون العظيم ومات 100 ألف شخص.

 1820-  حصدت الكوليرا أرواح البشر فى أندونيسيا وتايلاند والفلبين، وقتل 100 ألف إنسان.

1920 - كانت الانفلونزا الاسبانية تجاوز ضحاياها أكثر من 100 مليون إنسان.

2020 ظهور فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وانتقل منها إلى العديد من بلدان العالم.

وكانت السلطات الصحية بالصين، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1113 شخصًا، وعدد الإصابات إلى 44.653 حالة.


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