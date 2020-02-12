  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة الخبر

إكسبريس: رغم أهداف صلاح.. ساديو ماني أفضل لاعب في إنجلترا

ارشيفية

صادم.. طفل يشنق نفسه في سوهاج

شويكار

"مكسوفة أظهر على التليفزيون".. شويكار تعود بعمل إذاعي جديد

ارشيف

قرار عاجل لوزير الثقافة السعودي.. ما الأمر

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

مدير مستشفى العباسية: كورونا مش جديد

ارشيف

اتهامات جديدة تواجه "غصن"

حنان الطويل

حنان الطويل.. عاشت بجسد ذكر ورفض أهلها استلام جثتها

وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني" .. جدارية بإيران

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني".. جدارية بإيران

فجر السعيد

شاهد.. صورة صادمة لـ فجر السعيد من المستشفى

أزمة جديدة تضرب العائلة الملكية ببريطانيا

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف
Advertisements

وكالات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

أزمة جديدة بين "صلاح" و" يورجن كلوب"

#

"دي قنبلة موقوتة".. أزمة جديدة تلاحق وزيرة الصحة

#

أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى

#

استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

السكر

الصبار

الفيتامينات

أعلن فيليبس حفيد الملكة إليزابيث وزوجته أوتم انفصالهما، بعد زواج دام 12 عامًا.

وقال متحدث باسم فيليبس وأوتم، إن القرار اتخذ بعد أشهر من النقاشات، وإنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي، وقالت صحيفة بريطانية إن فيليبس، الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عامًا) في الانفصال.

وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا (9 سنوات) وإيسلا (7 سنوات)، وقال بيانهما إنهما سوف يتقاسمان حضانة الطفلتين.

ورفض قصر باكنجهام التعليق على خبر الانفصال، قائلاً: إن الأمر مسألة شخصية، فيما أضاف بيان المتحدث أن عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان للإعلان، لكنهما يدعمان بقوة قرارهما بالمشاركة في رعاية الطفلتين.

وذكرت وسائل إعلام أن الملكة (93 عامًا) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، فقد أدخل هاري وميجان القصر في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صورة الزفاف تكلف العروسين 20 سنة حبسًا
» الإفتاء: هذه الملابس لا تصح الصلاة بها
» كيف يكون الصبار مفيدًا لمرضى السكر
» هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. الإفتاء تجيب
» كيم كاردشيان تشعل مواقع التواصل بسبب "ضيق فستانها"
» روسيا تعمل على تطوير أسلحة مضادة للصواريخ
» 15,3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية
» بعد أشهر من إغلاقها.. إعادة فتح جسور بغداد
» رشوان توفيق: تربطني علاقة "روحية" بالراحل نور الشريف
» فيديو نادر.. لحظة ركوع مؤسس الصهيونية للسلطان عبد الحميد الثاني
» بـ2 مليون جنيه.. سيارات حمو بيكا تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان