» هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. الإفتاء تجيب

12 فبراير 2020 - 12:38 م

هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "إنه لا يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع". مضيفًا في إجابته عن سؤال: "أن عدم الخشوع في الصلاة إذا لم يؤد إلى خلل يبطلها؛ لا يجب إعادتها.

وتابع أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هذا قد يكون وسواسًا لا أكثر من ذلك، مختتمًا: "ينبغي علاجه والتخلص منه ".