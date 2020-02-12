حصيلة مرعبة لضحايا "كورونا" بالصين

12 فبراير 2020 - 10:21 ص

أعلنت السلطات الصحية بالصين، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1113 شخصًا، وعدد الإصابات إلى 44.653 حالة.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وفقًا لفرانس برس.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية في البداية على الفيروس اسم "كوفيد-19" خلال مؤتمر عقدته في جنيف لدراسة سبل مواجهة الفيروس الجديد والحد من انتشاره.

وأكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديدًا خطيرًا جدًا" للعالم، على الرغم من وجود 99% من الحالات في الصين.