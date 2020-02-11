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قتلت والدتها بـ"البوكس".. قرار قضائي بمعاقبة سيدة بسوهاج

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة
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أحمد سالم

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المحكمة

ضربت والدتها

ابنة تقتل والدة

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.هـ"، 45 سنة، ومقيمة بمركز طما، بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بقتل والدتها العجوز "عيدة.م"، 75 سنة، بأن قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضرب.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التحريات أن المتهمة ابنتها وراء ارتكاب الواقعة، حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قامت خلالها الابنة بضرب أمها بقبضة يديها "بوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بضربها.

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ووجهت إليها النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، ولم تقصد قتلها، وتمت إحالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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